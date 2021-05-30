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Двое подростков из Удмуртии проникли в дом пенсионера и унесли его сбережения

15:54, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
Двое подростков из Удмуртии проникли в дом пенсионера и унесли его сбережения
15:54, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
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#Удмуртия\n#Кизнер\n#пенсионеры\n#приговор\n#подростки\n#грабеж
Фото: pixabay.com
266
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Добычей злоумышленников стали 100 тысяч рублей.

Кизнер. Удмуртия. Приговор двум обвиняемым в ограблении несовершеннолетним жителям вынес Кизнерский районный суд Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, от действий злоумышленников пострадал пенсионер.

По версии следствия, обвиняемые проникли в дом пожилого селянина, и в его присутствии забрали принадлежавшие хозяину 100 тыс рублей. Деньги лежали на столе. Добычу юные злоумышленники разделили поровну.

Действия подростков следствие и суд квалифицировали по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище»). Подсудимые полностью признали свою вину.

С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил одного из злоумышленников к полутора годам лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Второй подросток в прошлом уже имел судимость. В связи с этим его отправили на 2 года в колонию с испытательным сроком в 2 года.

15:54, 30 мая, 2021
Евгений Кандаков
266
0
#Удмуртия\n#Кизнер\n#пенсионеры\n#приговор\n#подростки\n#грабеж