Двое подростков из Удмуртии проникли в дом пенсионера и унесли его сбережения

Добычей злоумышленников стали 100 тысяч рублей.



Кизнер. Удмуртия. Приговор двум обвиняемым в ограблении несовершеннолетним жителям вынес Кизнерский районный суд Удмуртии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, от действий злоумышленников пострадал пенсионер.

По версии следствия, обвиняемые проникли в дом пожилого селянина, и в его присутствии забрали принадлежавшие хозяину 100 тыс рублей. Деньги лежали на столе. Добычу юные злоумышленники разделили поровну.

Действия подростков следствие и суд квалифицировали по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище»). Подсудимые полностью признали свою вину.

С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил одного из злоумышленников к полутора годам лишения свободы с испытательным сроком в полтора года. Второй подросток в прошлом уже имел судимость. В связи с этим его отправили на 2 года в колонию с испытательным сроком в 2 года.