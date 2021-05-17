В МЧС Удмуртии успокоили жителей населенных пунктов вблизи горящего леса у деревни Поваренки

Огонь не достигнет жилой зоны.

Ижевск. Удмуртия. Лес на 10 га горит в Воткинском районе Удмуртии вблизи деревень Поваренки и Сидоровы Горы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

На месте развернули опорный пункт тушения, в готовности находится аэромобильная группировка МЧС. Территорию контролируют с помощью беспилотников. Отметим, что угрозы для населенных пунктов нет.

Ситуация находится на контроле. В настоящее время в лесном массиве работают 27 единиц техники и 119 человек.

Напомним, в 20 районах Удмуртии запрещено посещать леса.