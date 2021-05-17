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В МЧС Удмуртии успокоили жителей населенных пунктов вблизи горящего леса у деревни Поваренки

15:49, 17 мая, 2021
Анна Торхова
В МЧС Удмуртии успокоили жителей населенных пунктов вблизи горящего леса у деревни Поваренки
15:49, 17 мая, 2021
Анна Торхова
582
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#МЧС\n#лес
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике
582
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Огонь не достигнет жилой зоны.

Ижевск. Удмуртия. Лес на 10 га горит в Воткинском районе Удмуртии вблизи деревень Поваренки и Сидоровы Горы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

На месте развернули опорный пункт тушения, в готовности находится аэромобильная группировка МЧС. Территорию контролируют с помощью беспилотников. Отметим, что угрозы для населенных пунктов нет.

Ситуация находится на контроле. В настоящее время в лесном массиве работают 27 единиц техники и 119 человек.

Напомним, в 20 районах Удмуртии запрещено посещать леса. 

15:49, 17 мая, 2021
Анна Торхова
582
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар\n#огонь\n#МЧС\n#лес