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Уголовное дело возбудили в Сарапуле после падения металлической решетки на детей

10:01, 06 мая, 2021
Дарья Саушина
Уголовное дело возбудили в Сарапуле после падения металлической решетки на детей
10:01, 06 мая, 2021
Дарья Саушина
441
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#Сарапул\n#происшествие\n#дети\n#Следственный комитет
Фото: udm.sledcom.ru
441
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Одного мальчика после осмотра отпустили домой, второго – госпитализировали.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле после падения металлической решетки лоджии на двух мальчиков возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, что 5 мая двое ребят 9 и 10 лет забрались на ограждение лоджии первого этажа многоквартирного дома. Конструкция не выдержала их напора и упала. Пострадавших детей увезли в больницу. Одного из мальчиков позже отпустили домой.

10:01, 06 мая, 2021
Дарья Саушина
441
0
#Сарапул\n#происшествие\n#дети\n#Следственный комитет