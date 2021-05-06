Уголовное дело возбудили в Сарапуле после падения металлической решетки на детей

Одного мальчика после осмотра отпустили домой, второго – госпитализировали.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле после падения металлической решетки лоджии на двух мальчиков возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, оно возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Напомним, что 5 мая двое ребят 9 и 10 лет забрались на ограждение лоджии первого этажа многоквартирного дома. Конструкция не выдержала их напора и упала. Пострадавших детей увезли в больницу. Одного из мальчиков позже отпустили домой.