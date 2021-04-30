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Бывший министр строительства Удмуртии Иван Ястреб останется под стражей еще на 2 месяца

10:10, 30 апреля, 2021
Анна Торхова
Бывший министр строительства Удмуртии Иван Ястреб останется под стражей еще на 2 месяца
10:10, 30 апреля, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#арест
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Индустриальный суд продлил ему меру пресечения до конца июня.

Ижевск. Удмуртия. Бывшему министру строительства Удмуртии Ивану Ястребу продлили меру пресечения еще на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества Удмуртской Республики.

Заседание прошло 28 апреля в Индустриальном суде. Под стражей он останется до 29 июня 2021 года. 

Напомним, Ястреба обвиняют в получении взяток. С ноября 2020 года он находится под арестом.  

«Если его вина будет доказана, то он понесёт установленное законом наказание. А для меня это будет большим разочарованием в человеке, у которого был шанс сделать важный и интересный для республики проект», - комментировал задержание глава Удмуртии Александр Бречалов.

10:10, 30 апреля, 2021
Анна Торхова
685
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#арест