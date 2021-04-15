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Бастрыкин взял под личный контроль дело об отравлении детей в бассейне в Ижевске

21:19, 15 апреля, 2021
Бастрыкин взял под личный контроль дело об отравлении детей в бассейне в Ижевске
21:19, 15 апреля, 2021
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#Ижевск\n#происшествие\n#дети\n#Следственный комитет\n#спорт
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
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Все пострадавшие ребята уже выписаны из больницы.

Москва. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела об отравлении детей в бассейне Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что группа детей в возрасте от 6 до 14 лет 13 апреля после занятий почувствовала себя плохо. Восемь ребят попали в больницу с отравлением хлорсодержащим веществом. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Все ребята уже выписаны из стационара.  

21:19, 15 апреля, 2021
35
0
#Ижевск\n#происшествие\n#дети\n#Следственный комитет\n#спорт