Бастрыкин взял под личный контроль дело об отравлении детей в бассейне в Ижевске

Все пострадавшие ребята уже выписаны из больницы.

Москва. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела об отравлении детей в бассейне Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что группа детей в возрасте от 6 до 14 лет 13 апреля после занятий почувствовала себя плохо. Восемь ребят попали в больницу с отравлением хлорсодержащим веществом. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело. Все ребята уже выписаны из стационара.