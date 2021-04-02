В Ижевске на улице Максима Горького насмерть сбили пешехода

Всего в первый день апреля на дорогах произошло 3 аварии с пешеходами.

Ижевск. Удмуртия. В первый день апреля на дорогах Ижевска сбили трех пешеходов, одна авария оказалась смертельной. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Так, утром на улице Камбарской 34-летний водитель автомобиля «Киа» сбил 56-летнюю женщину. Она переходила дорогу не по пешеходному переходу. Женщину госпитализировали.

Позднее, около 09:40, у дома №61 на улице Красноармейской водитель на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 20-летнюю девушку. Она получила травмы. Личность водителя и сам автомобиль пока не установили, поскольку с места ДТП он скрылся.

Госавтоинспекция ищет очевидцев аварии. Владеющих какой-либо информацией просят позвонить по телефонам: 415-700 или 415-701.

Еще одна авария произошла около 17:30 вблизи дома №53 на улице Максима Горького. 24-летняя водитель «Шевроле Лачетти», двигаясь от улицы Карла Либкнехта, сбила 34-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу.

В результате аварии женщина погибла. Ведется расследование.

«Уважаемые пешеходы! Помните, что водители в ненастную погоду, в условиях выпадения осадков, сталкиваются с проблемой в управлении транспортом, не следует внезапно выходить на проезжую часть, даже в зоне пешеходного перехода, предварительно убедитесь, что переход будет безопасен для вас», - напоминают в УГИБДД.