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43 случая незаконных вырубок выявили в Удмуртии в преддверии Нового года

11:00, 02 января, 2021
Ксения Чернова
43 случая незаконных вырубок выявили в Удмуртии в преддверии Нового года
11:00, 02 января, 2021
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дебесы\n#лес\n#Новый год\n#экология
Фото: vk.com (Денис Удалов)
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Злоумышленники срубили 5 елок в Дебесском районе.

Ижевск. Удмуртия. 43 случая незаконных вырубок выявили в Удмуртии в преддверии Нового года. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, ущерб от действий злоумышленников превысил 9 млн рублей.

В середине ноября в регионе стартовали операции «Ель» и «Лесовоз». За это время прошло 737 рейдов. Материалы по всем выявленным нарушениям направили в правоохранительные органы.

«В Дебесском районе зафиксировано 5 фактов незаконной заготовки новогодних елей на землях сельхоз назначения. Информация об этом направлена в администрацию района для проведения проверки», – отмечается в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 758 авто, перевозящих древесину, в 14 случаев выявлено отсутствие документов на груз, 1 транспортное средство задержали до выяснения обстоятельств.

Жители Удмуртии могут сообщать о фактах незаконных рубок по прямому номеру Единого пункта диспетчерского управления регионального Минприроды 27-13-60.

11:00, 02 января, 2021
Ксения Чернова
1644
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Дебесы\n#лес\n#Новый год\n#экология