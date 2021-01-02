Злоумышленники срубили 5 елок в Дебесском районе.

Ижевск. Удмуртия. 43 случая незаконных вырубок выявили в Удмуртии в преддверии Нового года. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, ущерб от действий злоумышленников превысил 9 млн рублей.

В середине ноября в регионе стартовали операции «Ель» и «Лесовоз». За это время прошло 737 рейдов. Материалы по всем выявленным нарушениям направили в правоохранительные органы.

«В Дебесском районе зафиксировано 5 фактов незаконной заготовки новогодних елей на землях сельхоз назначения. Информация об этом направлена в администрацию района для проведения проверки», – отмечается в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили 758 авто, перевозящих древесину, в 14 случаев выявлено отсутствие документов на груз, 1 транспортное средство задержали до выяснения обстоятельств.

Жители Удмуртии могут сообщать о фактах незаконных рубок по прямому номеру Единого пункта диспетчерского управления регионального Минприроды 27-13-60.