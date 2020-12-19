5 фактов незаконной заготовки новогодних елей выявили в Удмуртии

До 1 января в регионе продолжаются контрольные рейды.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 5 фактов незаконной заготовки елей к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Все нарушения зафиксировали на землях сельхозназначения Дебесского района.

Напомним, в середине ноября в регионе стартовали операции «Ель» и «Лесовоз». На сегодняшний день инспекторы провели уже 515 рейдов, в ходе которых зафиксировали также 20 случаев незаконных рубок леса. Ущерб составил более 1,6 млн рублей.

Министр природных ресурсов Удмуртии Денис Удалов напомнил, что за незаконную рубку деревьев гражданам грозит административный штраф от 4 до 5 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от 40 до 50 тыс. рублей, юрлицам придется заплатить от 300 до 500 тыс. рублей. При сумме ущерба свыше 5 тыс. рублей нарушителя ждет уголовная ответственность.

В рамках операции «Лесовоз» осмотрено 537 транспортных средств, перевозящих древесину. В 10 случаях древесина перевозилась без сопроводительных документов. За это предусмотрен штраф от 30 до 700 тыс. рублей. Один автомобиль задержали до выяснения всех обстоятельств.

Отметим, контроль за перевозкой древесины, а также вырубкой хвойных продолжится до 1 января 2021 года.

О фактах нарушения лесного законодательства можно сообщать по номеру Единого пункта диспетчерского управления Минприроды Удмуртии 56-93-60.