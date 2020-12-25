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Серийный поджигатель машин в Ижевске получил реальный срок

14:20, 25 декабря, 2020
Ксения Чернова
Серийный поджигатель машин в Ижевске получил реальный срок
14:20, 25 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#пожар\n#автомобиль
Фото: twenty20.com
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Ущерб от его действий превысил 2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор серийному поджигателю автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.
31-летнего мужчину задержали летом 2020 года. По ночам он поджигал автомобили на улицах Кунгурцева, Дзержинского, Майской, Буммашевской, 10 лет Октября и в переулке Северном.
«Всего действиями злоумышленника были повреждены 10 легковых автомобилей, а потерпевшим причинён ущерб на общую сумму более 2 000 000 рублей», – рассказали в пресс-службе.
Задержали мужчину при попытке поджога еще одной машины. В суде он признал свою вину. Злоумышленника приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
14:20, 25 декабря, 2020
Ксения Чернова
410
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#пожар\n#автомобиль