В Удмуртии задержали мужчину, поджегшего 9 автомобилей

Машины злоумышленник выбирал случайным образом.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске удалось задержать подозреваемого в серии поджогов авто. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

С начала лета в полицию поступило 9 заявлений жителей о поджогах их машин. 6 фактов зарегистрировали в Октябрьском районе Ижевска, еще 3 – в Индустриальном. Случаи были схожи – огнем было повреждено колесо и крыло.

Злоумышленника задержали при попытке вновь поджечь автомобиль. Им оказался 31-летний, ранее судимый житель Малопургинского района.

Известно, что преступления мужчина совершал, когда был пьян: поджигал авто и наблюдал. С владельцами транспортных средств знаком не был, машины выбирал случайным образом.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК России («Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога»). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы