Зимние забавы: с начала сезона в Удмуртии травмировались более 20 детей

Самую большую опасность представляют тюбинги.

Ижевск. Удмуртия. С начала зимнего сезона в Удмуртии травмы в результате катания на тюбингах, катания на горках, санках, лыжах и коньках получили более 20 детей. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики, самую большую опасность представляют так называемые «ватрушки».

«В отличие от санок и снегокатов, тюбингом невозможно управлять. Из санок, на полном ходу несущихся в дерево или к автотрассе, можно выпрыгнуть, завалиться на бок, затормозить ногами, но в тюбинге ребенок сидит в таком положении, которое не позволяет сгруппироваться в экстренной ситуации», – рассказали в ведомстве.

Самыми частыми поводами для госпитализации становятся переломы рук и ног, позвоночника, ушибы коленных и тазобедренных суставов. Однако стационарное лечение требуется не всем: пациентам с растяжениями и подвывихами лодыжек отпускают после оказания медицинской помощи.

Еще одной распространенной причиной травматизма является пиротехника. Кроме того, в новогодние каникулы увеличивается число контузий глаз, полученных пробками от шампанских вин.

«По статистике примерно одинаковое количество детей и взрослых попадает к нам в неотложное отделение. Прошлой зимой с 18 декабря по 9 января с новогодними травмами обратилось 8 человек (из них 2 детей). Госпитализировано 2 человека, один из них ребенок. В целом, 90% обратившимся помощь оказывается амбулаторно. Помимо повреждений от пиротехники часто обращаются к нам с травмами от попадания в глаза пробок от шампанского. К сожалению, в этом случае можно получить серьезные травмы, вплоть до потери глаза», – отметил главный врач Республиканской офтальмологической клинической больницы Сергей Иванов.