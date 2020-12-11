Троих пешеходов сбили на дорогах Ижевска в четверг

В одной из аварий пострадала 77-летняя женщина.

Ижевск. Удмуртия. Троих пешеходов сбили на дорогах Ижевска 10 декабря. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Так, на улице Красноармейской вблизи дома №63 водитель «Лады Приоры» наехал на 9-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Она получила травмы.

Еще одна авария произошла днем на улице Орджоникидзе. Водитель автомобиля «ГАЗ» при движении задним ходом наехал на 77-летнюю женщину. Пенсионерку увезли в больницу, она получила травмы.

В этот же день около 23:50 на улице 10 лет Октября напротив дома №32 сбили 19-летнюю девушку. По предварительным данным, она перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора. Пешехода госпитализировали.