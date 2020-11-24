В Удмуртии виновнику аварии, унесшей жизни 4 человек, вынесли приговор

В ДТП выжила только годовалая девочка.

Игра. Удмуртия. Виновнику аварии на трассе Игра-Глазов, в которой погибли 4 человека, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Напомним, смертельное ДТП произошло днем 24 февраля 2020 года. В снегопад и при плохой видимости водитель «Тойоты Хайлендер» решил пойти на обгон. Не убедившись в том, что полоса свободна для маневра, он выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «LADA XRAY».

В отечественном авто находилась семья из 5 человек: супруги 35 и 36 лет, трое их малолетних детей – дочери в возрасте 1 года, 7 и 9 лет. В результате аварии удалось выжить только годовалой девочке, которой причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении 34-летнего водителя иномарки было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Жителя Глазовского района приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права в течение 2,5 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.