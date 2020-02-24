Четыре человека погибли в результате аварии в Игринском районе Удмуртии

Среди погибших двое детей.

Игра. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло на дороге «Игра-Глазов», в результате которого погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Авария произошла 24 февраля около 14:05 в Игринском районе. Автомобиль «Toyota Hightlander» выехал на встречку, где столкнулся с «LADA XRAY». Водитель отечественного авто и три его пассажира: женщина и двое детей 2011 и 2012 года рождения погибли. Выжил только годовалый ребёнок, которого доставили в больницу.

Водителя и трёх пассажиров вылетевшего на встречную полосу автомобиля, доставили в больницу. Среди них один ребёнок.