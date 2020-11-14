В лесополосе в Ижевске задержали подростка с 10 свертками наркотиков

В этот же день на улице Песочной сотрудники задержали еще одного студента.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции поймали подростков с закладками. Об этом сообщает пресс-служба следственного Управления СК России по Удмуртской Республике.

3 ноября 2020 года правоохранители задержали в лесополосе вблизи улицы Кунгурцева 16-летнего студента одного из техникумов Воткинска. При себе у него было 10 свертков с запрещенными веществами.

В этот же день на улице Песочной полицейские задержали 17-летнего учащегося одного из колледжей Ижевска, который имел при себе наркотики в крупном размере.

На следствии оба рассказали, что получили информацию о нахождении веществ из Интернета.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по статье 228 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.