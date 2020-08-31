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Вышедший из дома с ножом в руках житель Ижевска накинулся на сотрудников Росгвардии

13:10, 31 августа, 2020
Дарья Саушина
Вышедший из дома с ножом в руках житель Ижевска накинулся на сотрудников Росгвардии
13:10, 31 августа, 2020
Дарья Саушина
202
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#Следственный комитет\n#оружие\n#Ижевск\n#происшествие\n#Росгвардия
Фото: pixabay.com
202
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Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель Ижевска решил прогуляться с ножом в руках. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, утром 30 августа о мужчине с оружием на территории Восточного поселка полиции рассказал его сосед.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели неадекватного и агрессивного 33-летнего горожанина. Правоохранители потребовали бросить нож и предупредили, что в ином случае применят физическую силу.

Однако мужчина бросился на сотрудников ведомства, пригрозил убийством, используя ненормативную лексику. Один из рогвардейцев выстрелил из табельного оружия в воздух. Только после этого мужчина бросил нож и был задержан.

По факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти следователи начали проверку. Опрашиваются очевидцы. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

13:10, 31 августа, 2020
Дарья Саушина
202
0
#Следственный комитет\n#оружие\n#Ижевск\n#происшествие\n#Росгвардия

 

 

 


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