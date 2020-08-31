Вышедший из дома с ножом в руках житель Ижевска накинулся на сотрудников Росгвардии

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

Ижевск. Удмуртия. Пьяный житель Ижевска решил прогуляться с ножом в руках. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, утром 30 августа о мужчине с оружием на территории Восточного поселка полиции рассказал его сосед.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели неадекватного и агрессивного 33-летнего горожанина. Правоохранители потребовали бросить нож и предупредили, что в ином случае применят физическую силу.

Однако мужчина бросился на сотрудников ведомства, пригрозил убийством, используя ненормативную лексику. Один из рогвардейцев выстрелил из табельного оружия в воздух. Только после этого мужчина бросил нож и был задержан.

По факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти следователи начали проверку. Опрашиваются очевидцы. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.