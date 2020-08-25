Навстречу попадались грибники: в Удмуртии пенсионер больше суток пытался выбраться из леса

Мужчину госпитализировали.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии заблудившийся 71-летний грибник больше суток блуждал по лесу. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, к его поискам подключились пожарные, кинологи, полицейские, волонтеры, добровольцы отряда «Регион 18», были задействованы «беспилотники».

Связь с потерявшимся мужчиной поддерживали по телефону. Ночь, проведенная в лесу, сказалась на состоянии пенсионера. Утром он сообщил спасателям, что движется к автобусной остановке, однако позже выяснилось, что грибник был дезориентирован и шел совсем в другую сторону. Его телефон разрядился.

Поиски продолжались. Выяснилось, что на своем пути мужчина встречал других грибников, но не сказал им, что заблудился, а просто просил попить. Эти люди и рассказали спасателям, где видели пенсионера.

«Мы вышли к месту, где на поваленном дереве сидел потерявшийся мужчина. Сил у него почти не осталось, но на предложение нести его на носилках мужчина ответил категорическим отказом», – рассказал один из пожарных Иван Гурьянов.

Грибника вывели из леса и передали сотрудникам скорой помощи. Ему потребовалась госпитализация.

«У него не было с собой ни воды, ни еды, ни спичек. Если бы он развёл костёр, нашли бы его гораздо раньше. Кроме того, пенсионер был в одежде серого цвета, и в тёмное время суток он практически незаметен на местности. Удивляет настойчивость, с которой мужчина отказывался от помощи, считая, что сам найдёт дорогу, а также не сказал, что заблудился, встретившимся грибникам», – отметили спасатели.

Жителям напомнили, что к подходу в лес нужно подготовиться: взять воду, перекус, спички, заряженный телефон, необходимые лекарства.