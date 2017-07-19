Ау-ау-ау!
О том, что делать, если вы заблудились в лесу, и как не быть съеденным медведем
Диана Ворончихина
Журналист
Журналист
19 июля 2017
Грибы и ягоды дурманят, так и манят непоседливых любителей поживиться дарами дикой природы. Собирательство, которое остается неотъемлемой частью человеческой жизни, заводит людей в лесные чащи, из которых они не всегда могут выбраться самостоятельно. Информационное агентство «Сусанин» решило составить путеводитель по лесу: как не заблудиться и что делать, если вы всё-таки потерялись.
Все своё ношу с собой
Излишняя самоуверенность - не лучший попутчик в лесу. Даже с детства знакомые места иногда преподносят неожиданные сюрпризы: человек может дезориентироваться, получить травму или почувствовать недомогание. Именно для таких случаев с собой нужно брать рюкзак с вещами первой необходимости. Что нужно обязательно положить в походную сумку, рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Удмуртии Екатерина Бронникова.
Управление МЧС России по Удмуртии дает следующие рекомендации для тех, кто решил отправиться на поиски ягод и грибов:
1
Старайтесь не ходить в лес в одиночку, выбирайте только знакомые места, постоянно устраивайте перекличку с попутчиками;
2
Не забудьте взять с собой мобильный телефон (лучше выключать его и пользоваться им лишь при необходимости, так как при постоянном поиске сети батарея телефона очень быстро разряжается);
3
Возьмите компас, нож, спички, соль, воду, небольшой продуктовый паек, легкую запасную одежду. Спички и одежду лучше упаковать в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дождя. Также можно захватить горсть сосательных карамелек, которые помогут заглушить чувство голода;
4
Одевайтесь в яркую одежду, а не камуфлированную, как это делают многие. Камуфляж осложняет поиски потерявшегося, а яркая одежда позволит заметить человека среди зеленых кустов и деревьев. И, конечно же, надо надеть что-то на голову (с мелких деревьев и кустарников могут падать клещи), длинные брюки и удобную обувь;
5
Осмотритесь на местности перед тем, как войти в лес, выясните, где находятся основные ориентиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты. Определите по компасу стороны света, чтобы знать, в каком направлении возвращаться. Если у вас не оказалось компаса, то запомните, с какой стороны светит солнце. При возвращении оно должно светить с другой стороны.
Налево пойдешь...
Шансы заблудиться возрастают, если вы идете в малознакомый лес. Здесь нужен повышенный уровень подготовки и осторожности.
Если вы всё-таки умудрились заблудиться, у вас села батарейка на телефоне или нет сигнала сети, в первую очередь спасатели рекомендуют не паниковать. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по республике, лучший способ успокоиться – обнять дерево или присесть на корточки. Также можно снять верхнюю одежду, а затем снова надеть ее – это поможет сосредоточиться. Ни в коем случае не садитесь на землю или камень, потому что в лесу это главные похитители тепла. Лучше сделать возвышение из мха и веток.
Следует осмотреться и попытаться вспомнить какие-то ориентиры. Также нужно прислушиваться к звукам, которые могут указать на то, что рядом есть люди. Так, в тишине (особенно в вечернее время) слышимость различных звуков такова:
- движение автомашины по шоссе – 1-2 км;
- движение автомашины по грунтовой дороге – 1 км;
- разговор – 250 м;
- громкий крик – 1 -1,5 км.
Однако не торопитесь идти на звук. Нужно несколько раз проверить, откуда он доносится. Звук лучше слышен на горках, когда стихает ветер.
Пропавшего в лесу человека в первую очередь ищут на просеках и тропах, поэтому в МЧС рекомендуют не сходить с них.
Чтобы подать о себе знак, повторить свои действия необходимо трижды. Например, три продолжительных свистка. Через какое-то время это нужно сделать ещё раз, но не стоит кричать слишком громко и часто. Нет смысла тратить на это силы. Подавать звуковые сигналы можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
Также очень важно стать видимым. Для этого можно выйти на открытое место или встать на возвышенность. Затем соорудите шалаш из еловых веток и мха. Если ночи холодные, то для сохранения тепла можно разжечь костер.
Напомним, что в любой чрезвычайной ситуации за помощью нужно обращаться по номеру 101 или 112.
Следует осмотреться и попытаться вспомнить какие-то ориентиры. Также нужно прислушиваться к звукам, которые могут указать на то, что рядом есть люди. Так, в тишине (особенно в вечернее время) слышимость различных звуков такова:
- движение автомашины по шоссе – 1-2 км;
- движение автомашины по грунтовой дороге – 1 км;
- разговор – 250 м;
- громкий крик – 1 -1,5 км.
Однако не торопитесь идти на звук. Нужно несколько раз проверить, откуда он доносится. Звук лучше слышен на горках, когда стихает ветер.
Пропавшего в лесу человека в первую очередь ищут на просеках и тропах, поэтому в МЧС рекомендуют не сходить с них.
Чтобы подать о себе знак, повторить свои действия необходимо трижды. Например, три продолжительных свистка. Через какое-то время это нужно сделать ещё раз, но не стоит кричать слишком громко и часто. Нет смысла тратить на это силы. Подавать звуковые сигналы можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
Также очень важно стать видимым. Для этого можно выйти на открытое место или встать на возвышенность. Затем соорудите шалаш из еловых веток и мха. Если ночи холодные, то для сохранения тепла можно разжечь костер.
Напомним, что в любой чрезвычайной ситуации за помощью нужно обращаться по номеру 101 или 112.
Чтобы не быть съеденным
Удмуртские леса богаты животным миром. Здесь можно встретить не только трусливых зайцев, но и опасных зверей: медведей, волков, кабанов, лосей. О том, как себя вести в лесу, чтобы случайно не встретиться с хищниками, мы узнали у директора предприятия «Удмуртохота» Сергея Зайцева.
По словам специалиста, передвигаться по лесу нужно шумно: разговаривать, свистеть, петь песни.
«Нужно не только шуршать и хрустеть ветками, потому что животное может спутать вас с другим зверем. Пойте песни, разговаривайте, тогда вам ничего не угрожает, животные на большом расстоянии услышат вас. В любом случае, в лесу страшнее зверя, чем человек, нет», - сказал Зайцев.
Зверь может напасть на человека только если встреча для него окажется неожиданной и он решит, что сможет защитить себя лишь нападением. Во всех остальных случаях животное убежит.
Если человек все-таки столкнется с хищником в лесу, нужно начать кричать и звать на помощь, при этом избегая резких движений и не пытаясь убежать.
«Можно поднять куртку, чтобы казаться больше. Почему любой зверь перед нападением или перед схваткой с кем-то поднимает загривок, ощетинивается? Чтобы визуально казаться больше. Чем он кажется больше, тем сильнее он может напугать своего противника. Точно так же должен действовать человек. Можно поднять вверх руки и махать ими, кричать, шуметь, ругаться, свистеть», – рассказал Сергей Зайцев.
В лесу можно стать жертвой не только хищников, но и охотников, которые могут спутать грибника с животным. Чаще всего такое происходит в темное время суток, когда снижается видимость. При этом стрельба по не ясно видимой цели запрещена.
«Вечером или ночью нужно избегать полей, на которых посеян овес, ячмень, горох, пшеница. Также нежелательно идти по опушке леса, лучше передвигаться по полю, и обязательно нужно идти с фонариком или разговаривать, чтобы охотники могли понять, что это идет человек. Если идти по краю леса, можно натолкнуться на медведя, который вышел вечером покушать на овес, или на пшеницу, или на рожь. На кабанов точно так же можно натолкнуться», - поделился своим опытом директор предприятия «Удмуртохота».
«Нужно не только шуршать и хрустеть ветками, потому что животное может спутать вас с другим зверем. Пойте песни, разговаривайте, тогда вам ничего не угрожает, животные на большом расстоянии услышат вас. В любом случае, в лесу страшнее зверя, чем человек, нет», - сказал Зайцев.
Зверь может напасть на человека только если встреча для него окажется неожиданной и он решит, что сможет защитить себя лишь нападением. Во всех остальных случаях животное убежит.
Если человек все-таки столкнется с хищником в лесу, нужно начать кричать и звать на помощь, при этом избегая резких движений и не пытаясь убежать.
«Можно поднять куртку, чтобы казаться больше. Почему любой зверь перед нападением или перед схваткой с кем-то поднимает загривок, ощетинивается? Чтобы визуально казаться больше. Чем он кажется больше, тем сильнее он может напугать своего противника. Точно так же должен действовать человек. Можно поднять вверх руки и махать ими, кричать, шуметь, ругаться, свистеть», – рассказал Сергей Зайцев.
В лесу можно стать жертвой не только хищников, но и охотников, которые могут спутать грибника с животным. Чаще всего такое происходит в темное время суток, когда снижается видимость. При этом стрельба по не ясно видимой цели запрещена.
«Вечером или ночью нужно избегать полей, на которых посеян овес, ячмень, горох, пшеница. Также нежелательно идти по опушке леса, лучше передвигаться по полю, и обязательно нужно идти с фонариком или разговаривать, чтобы охотники могли понять, что это идет человек. Если идти по краю леса, можно натолкнуться на медведя, который вышел вечером покушать на овес, или на пшеницу, или на рожь. На кабанов точно так же можно натолкнуться», - поделился своим опытом директор предприятия «Удмуртохота».
Съедобное-несъедобное
Даже если вы не заблудились, не оказались съеденным медведем и благополучно вернулись домой, есть вероятность столкнуться с последствиями похода в лес. Так, например, по незнанию можно собрать ядовитые грибы или ягоды. Поэтому давайте узнаем о них побольше.
Грибы
В Удмуртии большое разнообразие грибов, поэтому нужно знать, какие из них могут навредить вашему здоровью, а какие нет. Есть условно-съедобные грибы, которые отличаются тем, что перед употреблением они должны пройти тепловую обработку или консервацию (соление или маринование). Некоторые из них нужно отваривать несколько раз, другие достаточно вымочить в воде и пожарить. Употребление условно-съедобных грибов в сыром виде может вызвать отравление и даже смерть человека.
Подробнее о грибах Удмуртских лесов читайте в лонгриде Сусанинна «Грибной дождь»
Подробнее о грибах Удмуртских лесов читайте в лонгриде Сусанинна «Грибной дождь»
Ядовитые ягоды
Леса Удмуртии богаты ягодами: земляникой, малиной, смородиной, рябиной, калиной, черемухой. Среди них также встречаются и ядовитые растения. С теми, которые можно перепутать со съедобными, познакомимся поближе.
Волчье лыко (волчник обыкновенный)
Это растение, у которого ядовитыми являются кора (луб), листья, цветки, плоды. Часто им отравляются дети, которые пробуют ягоды из любопытства. При попадании сока на кожу развивается дерматит. Даже прикосновение к влажной ветви приводит к поражению кожи. Ягоды вызывают рвоту, боль во рту, слабость, возможны судороги.
Жостер слабительная (крушина растение)
Ядовитыми являются плоды – приторно-сладкая черная костянка. Высокие дозы приводят к обезвоживанию организма. В медицине крушина применяется как слабительное средство. Пригодна для получения краски и используется в озеленении.
Паслен сладко-горький
Это полукустарник с красными ягодами сладко-горького вкуса. Распространен по всем районам Удмуртии, растет в сырых местах и на берегах рек. Ядовитыми свойствами обладают трава и незрелые плоды. При созревании ядовитость теряется, а плоды становятся безвредными.
При отравлении появляются боли в животе, рвота, снижается активность, наблюдается сердечно-сосудистая недостаточность.
При отравлении появляются боли в животе, рвота, снижается активность, наблюдается сердечно-сосудистая недостаточность.
Вороний глаз
Растет в тенистых, влажных местах хвойных, лиственных и смешанных лесов. Ягода вороньего глаза, как и другие части растения, ядовита.
При отравлении происходит раздражение желудочно-кишечного тракта, понос, тошнота, рвота, резкое падение ритма сердца до 60-40 и менее сокращений в минуту, нарушение сердечного ритма, трепетание желудочков и остановка сердца.
При отравлении происходит раздражение желудочно-кишечного тракта, понос, тошнота, рвота, резкое падение ритма сердца до 60-40 и менее сокращений в минуту, нарушение сердечного ритма, трепетание желудочков и остановка сердца.
Ландыш майский
В Удмуртии встречается редко по сосновым и смешанным лесам. Включен в список редких и охраняемых видов. Все растение ядовито.
Токсины ландыша вызывают тошноту, рвоту, влияют на работу сердца вплоть до его остановки.
Токсины ландыша вызывают тошноту, рвоту, влияют на работу сердца вплоть до его остановки.
Для того, чтобы обычный поход в лес за грибами и ягодами не закончился неприятными последствия, следуйте простым правилам и не забывайте зарядить телефон.