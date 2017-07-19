По словам специалиста, передвигаться по лесу нужно шумно: разговаривать, свистеть, петь песни.



«Нужно не только шуршать и хрустеть ветками, потому что животное может спутать вас с другим зверем. Пойте песни, разговаривайте, тогда вам ничего не угрожает, животные на большом расстоянии услышат вас. В любом случае, в лесу страшнее зверя, чем человек, нет», - сказал Зайцев.



Зверь может напасть на человека только если встреча для него окажется неожиданной и он решит, что сможет защитить себя лишь нападением. Во всех остальных случаях животное убежит.



Если человек все-таки столкнется с хищником в лесу, нужно начать кричать и звать на помощь, при этом избегая резких движений и не пытаясь убежать.



«Можно поднять куртку, чтобы казаться больше. Почему любой зверь перед нападением или перед схваткой с кем-то поднимает загривок, ощетинивается? Чтобы визуально казаться больше. Чем он кажется больше, тем сильнее он может напугать своего противника. Точно так же должен действовать человек. Можно поднять вверх руки и махать ими, кричать, шуметь, ругаться, свистеть», – рассказал Сергей Зайцев.



В лесу можно стать жертвой не только хищников, но и охотников, которые могут спутать грибника с животным. Чаще всего такое происходит в темное время суток, когда снижается видимость. При этом стрельба по не ясно видимой цели запрещена.



«Вечером или ночью нужно избегать полей, на которых посеян овес, ячмень, горох, пшеница. Также нежелательно идти по опушке леса, лучше передвигаться по полю, и обязательно нужно идти с фонариком или разговаривать, чтобы охотники могли понять, что это идет человек. Если идти по краю леса, можно натолкнуться на медведя, который вышел вечером покушать на овес, или на пшеницу, или на рожь. На кабанов точно так же можно натолкнуться», - поделился своим опытом директор предприятия «Удмуртохота».

