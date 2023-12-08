В Удмуртии женщина заразилась ботулизмом после употребления домашних маринованных рыжиков

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявлен случай ботулизма. Пострадавшая неудачно поела маринованных рыжиков. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Женщину с признаками отравления госпитализировали. В больнице пациентка рассказала, что перед тем, как ей стало плохо, она поела маринованные рыжики домашнего консервирования. Грибы были собраны в Якшур-Бодьинском районе, после чего в августе женщина их замариновала.

Грибочки были исследованы. В них специалисты обнаружили бактерию, вызывающую ботулизм, а также ботулинический токсин типа В.

Отметим, что ботулизм — это тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему. Также оно может привести к смерти, если вовремя не обратиться в больницу.