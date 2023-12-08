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В Удмуртии женщина заразилась ботулизмом после употребления домашних маринованных рыжиков

14:50, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии женщина заразилась ботулизмом после употребления домашних маринованных рыжиков
14:50, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ботулизм\n#грибы
Фото: George Lindemann on Unsplash
179
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Пострадавшая сама замариновала грибы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявлен случай ботулизма. Пострадавшая неудачно поела маринованных рыжиков. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Женщину с признаками отравления госпитализировали. В больнице пациентка рассказала, что перед тем, как ей стало плохо, она поела маринованные рыжики домашнего консервирования. Грибы были собраны в Якшур-Бодьинском районе, после чего в августе женщина их замариновала.

Грибочки были исследованы. В них специалисты обнаружили бактерию, вызывающую ботулизм, а также ботулинический токсин типа В.

Отметим, что ботулизм — это тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему. Также оно может привести к смерти, если вовремя не обратиться в больницу.

14:50, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
179
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ботулизм\n#грибы