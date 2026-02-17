Сарапул. Удмуртия. Колесо обозрения может вновь появиться в Сарапуле. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Виктор Шестаков, отвечая на вопрос подписчиков, ведутся ли работы по восстановлению аттракционов в Ленинском парке.

«Я уже неоднократно говорил, что при разработке концепции благоустройства парка имени Ленина точка для колеса обозрения предусмотрена. Производителям таких аттракционов наши предложения направлены. Как только будет интерес у конкретного инвестора, мы создадим все необходимые условия для того, чтобы аттракцион смог там появиться», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что никаких технических сложностей в установке «чёртового колеса» нет. Но дороговизна аттракциона препятствует быстрой реализации проекта.

«Никто не будет устанавливать объект, если он не будет приносить доход и не окупит понесённые вложения», — подытожил глава Сарапула.