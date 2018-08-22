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Экстремальный аттракцион установят в «Летнем саду» Ижевска

10:40, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
10:40, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
673
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#аттракционы\n#Летний сад
Фото: facebook.com/butorin.sk
673
0

Запустить карусель планируют в начале сентября.

Ижевск. Удмуртия. Новый экстремальный аттракцион «Тополь» появится в «Летнем саду имени Горького» в Ижевске. Как рассказал на своей странице Facebook директор парка Сергей Буторин, появится новый аттракцион на месте старого колеса обозрения.

«Площадка там уже подготовлена, вчера приступили к монтажу. Планируем закончить все работы за две недели, так что в начале сентября буду лично его тестировать. Кто со мной? Ищу двадцать смельчаков!», - написал Буторин.

Экстремальная карусель будет поднимать людей, сидящих в гондолах, подвешенных на цепях, на высоту почти в 50 м в состоянии вращения.

Как отметил Сергей Буторин, стоимость аттракциона - 42 млн рублей: «Устанавливаем мы его за счёт инвестора, за что ему огромное спасибо!».

10:40, 22 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
673
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки\n#аттракционы\n#Летний сад

 

 

 


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