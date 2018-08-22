Экстремальный аттракцион установят в «Летнем саду» Ижевска

Запустить карусель планируют в начале сентября.

Ижевск. Удмуртия. Новый экстремальный аттракцион «Тополь» появится в «Летнем саду имени Горького» в Ижевске. Как рассказал на своей странице Facebook директор парка Сергей Буторин, появится новый аттракцион на месте старого колеса обозрения.

«Площадка там уже подготовлена, вчера приступили к монтажу. Планируем закончить все работы за две недели, так что в начале сентября буду лично его тестировать. Кто со мной? Ищу двадцать смельчаков!», - написал Буторин.

Экстремальная карусель будет поднимать людей, сидящих в гондолах, подвешенных на цепях, на высоту почти в 50 м в состоянии вращения.

Как отметил Сергей Буторин, стоимость аттракциона - 42 млн рублей: «Устанавливаем мы его за счёт инвестора, за что ему огромное спасибо!».