Ижевск. Удмуртия. В Летнем саду Ижевска подготовят площадку под новый аттракцион «Калейдоскоп». Стартовал конкурс по определению подрядчика, документация опубликована на портале госзакупок.

Размер площадки составит 15 на 20 метров. Кроме работ по её обустройству подрядчику предстоит благоустроить подходы к аттракциону и лестничный подъём. Начальная цена контракта — 520 тысяч рублей. Площадка должна быть готова к 30 мая.

Напомним, предстоящим летом в Летнем саду также планируют запустить аттракцион «Сюрприз».