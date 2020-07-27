Подросток в Удмуртии погиб, упав с велосипеда

По факту случившегося проводится проверка.

Вавож. Удмуртия. Подросток в Вавожском районе Удмуртии погиб, упав с велосипеда. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, по данному факту проводится проверка.

Вечером в воскресенье, 26 июля, 14-летний мальчик вместе с сестрой и знакомыми пошел на берег реки. Вместо того, чтобы спуститься с холма пешком, он решил сделать это на велосипеде.

«Не справившись с управлением, подросток на высокой скорости упал с велосипеда и скатился вниз со склона холма. В результате произошедшего получил телесные повреждения, от которых, не приходя в сознание, скончался в больнице», – рассказали следователи.