В Воткинском районе Удмуртии в результате столкновения трех машин погиб мужчина

Двое детей получили незначительные травмы.

Воткинск. Удмуртия. Три автомобиля столкнулись в Воткинском районе Удмуртии вблизи поворота на поселок Вогулка. Об этом «Сусанину» сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Александр Мельников.

Авария с участием двух легковушек и фуры произошла около 12:00 18 июля.

По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой, а затем въехал в грузовик.

40-летний водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался. Его пассажиры – двое детей, получили незначительные травмы.