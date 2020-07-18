В Воткинском районе Удмуртии в результате столкновения трех машин погиб мужчина

Двое детей получили незначительные травмы.
Воткинск. Удмуртия. Три автомобиля столкнулись в Воткинском районе Удмуртии вблизи поворота на поселок Вогулка. Об этом «Сусанину» сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Александр Мельников.
Авария с участием двух легковушек и фуры произошла около 12:00 18 июля.
По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой легковушкой, а затем въехал в грузовик.
40-летний водитель «Фольксвагена» от полученных травм скончался. Его пассажиры – двое детей, получили незначительные травмы.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года