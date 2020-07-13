Почти 30 тыс рублей потерял житель Ижевска при бронировании номера в санатории Ялты

Мужчина увидел объявление в интернете.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчанин потерял 28 тыс. рублей при бронировании номера в санатории Ялты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

В отдел полиции обратился 59-летний мужчина. Он пояснил, что в январе 2020 года нашел в интернете объявление об отдыхе на Черноморском побережье. Позвонив по указанному номеру телефона, потерпевший забронировал номер на конец июля и перечислил деньги в качестве предоплаты.

Несколько дней назад ижевчанин решил уточнить про бронь. Телефон, по которому он ранее звонил, был отключен, а на странице в интернете, где был выбран номер, сообщено, что сайт является мошенническим.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России («Мошенничество»).

Жителям напоминают, прежде чем совершать какую-либо покупку в интернете, нужно предварительно ознакомиться с отзывами, выяснить, как давно сайт или группа зарегистрирована.