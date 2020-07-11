Минимальный штраф за нарушение составляет около 100 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Виновника сброса сточных вод в реку Подборенку разыскивают в Ижевске. Выяснением занялись специалисты Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, сообщает ГТРК «Удмуртия».

Первыми потоки нечистот заметили в близлежащем автогаражном кооперативе. Его представители предположили, что зловонный ручей течет из здания гостиницы, которая сейчас пустует. Точную причину предстоит выяснить сотрудникам Минприроды Удмуртии.

Минимальный штраф для компании, виновной в сбросе отходов составляет около 100 тыс. рублей.