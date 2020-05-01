Двух директоров магазинов в Ижевске оштрафовали за нарушение санитарных норм

Руководителям придется заплатить по 50 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Директоров двух магазинов в Октябрьском районе Ижевска оштрафовали за несоблюдением требований санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Рейд прошел в рамках соблюдения распоряжения главы Удмуртии «О введении режима повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Удмуртской Республики».

Проверка показала, что в магазинах отсутствовали дезинфицирующие средства для обработки рук и уборки помещений с инструкциями изготовителей об их правильном использовании, документы об измерении температуры тела сотрудников, а также график проветривания помещения.

В отношении руководства составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП России. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 50 тыс. рублей.

Напомним, в период майских праздников в Удмуртии будут организованы дополнительные рейды по точкам, торгующим алкоголем. Также в этот период будет усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции.