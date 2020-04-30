В Удмуртии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции в майские праздники

Нарушителей будут максимально привлекать к ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Контроль за соблюдением режима самоизоляции усилят в Удмуртии с 1 по 11 мая. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».

«Эти майские дни будут ключевыми. Полиция, Росгвардия, МЧС, администрации районов и городов будут работать в усиленном режиме, охранять общественный порядок и контролировать ситуацию. Также будет формировать народные дружины», — отметил глава Удмуртии.

Как сообщается в группе «ВКонтакте» республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, нарушителей самоизоляции будут максимально привлекать к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 30 тыс. рублей

Напомним, что с 30 апреля в Удмуртии вводится обязательное ношение медицинских масок в общественных местах. А с 1 мая можно использовать велосипед для поездок на работу и прогулок с соблюдением социальной дистанции.