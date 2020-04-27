В Удмуртии сварщик получил серьезные ожоги во время работы

По данному факту начата доследственная проверка.

Завьялово. Удмуртия. Завьяловский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Удмуртии начал доследственную проверку по факту получения травм 43-летним работником АО «Имени Азина». Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 27 апреля.

По данным проверки, 25 апреля мужчина производил ремонтно-сварочные работы в гараже АО «Имени Азина» в деревне Новая Казмаска Завьяловского района. В ходе выполнения работ произошло воспламенение паровоздушной смеси, находившейся в топливном баке трактора К-700А. В результате мужчина получил тяжёлые травмы, в том числе термические ожоги открытым пламенем. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

В рамках проверки произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.