Женщина назвала злоумышленнику данные своей карты.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска лишилась 730 тыс. рублей из-за происков мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, по факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Выяснилось, что 61-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из банков. Он сообщил, что другой клиент ошибочно перевел на ее банковский счет 100 000 рублей. Звонивший попросил ижевчанку назвать номер и код банковской карты, чтобы уточнить информацию.

Получив доступ к «личному кабинету» доверчивой горожанки, злоумышленники перевели её сбережения на другой счет. Также женщина оформила два займа на общую сумму 260 тыс. рублей и перечислила их звонившему.

Напомним, нельзя называть данные своей банковской карты незнакомым людям, даже если это сотрудники банка. При поступлении подобных заявлений от неизвестных обратитесь в банк с целью уточнения информации.