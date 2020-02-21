Инциденты произошли в Глазове и Можге.

Глазов. Удмуртия. Две женщины пострадали от схода снега с крыш в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Первый случай произошел в Глазове. Там снежная масса упала на женщину с ребенком. Малыш не пострадал.

Второй инцидент произошел у частного дома в Можге. Глыба травмировала пенсионерку.

4 февраля снег насмерть задавил жительницу Юкаменского района.

Напомним, при обнаружении сосулек на крышах жители могут обращаться в обслуживающие организации.