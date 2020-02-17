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Прохожих в Удмуртии предупредили об опасности схода снега с крыш из-за теплой погоды

11:30, 17 февраля, 2020
Анна Торхова
Прохожих в Удмуртии предупредили об опасности схода снега с крыш из-за теплой погоды
11:30, 17 февраля, 2020
Анна Торхова
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#снег
Фото: ИА «Сусанин»
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В начале февраля от падения снежной массы погибла женщина.

Ижевск. Удмуртия. Прохожих в Удмуртии предупредили об опасности схода снега с крыш из-за метели и теплой погоды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Освобождение кровли здания от наледи и снега — это обязательное мероприятие для обеспечения безопасности людей», - уточнили в МЧС. Владельцам недвижимости, представителям учреждений, обслуживающих жилые дома, напомнили об ответственности за состояние кровли.

4 февраля в Удмуртии уже произошли несчастные случаи с падением снега на людей. Как рассказал на аппаратном совещании 17 февраля начальник ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин, в селе Верх-Уни Юкаменского района снежная масса упала на хозяйку дома. В результате женщина погибла.

В этот же день в Ижевске у ресторана «Отдых» от схода снега пострадал прохожий.

Напомним, при обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, нужно обратиться в обслуживающую организацию. Коммунальщики обязаны отреагировать на сообщение. Ответственность за все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих предприятий.

11:30, 17 февраля, 2020
Анна Торхова
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#весна\n#снег

 

 

 


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