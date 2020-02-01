«Болотоход» с рыбаками провалился под лед в Удмуртии

Мужчинам удалось выпрыгнуть из машины.

Гольяны. Удмуртия. «Болотоход» рыбаков затонул на реке Кама в Удмуртии. Об этом сообщает поисково-спасательная служба республики в Инстаграме.

31 января трое мужчин отправились по реке из села Гольяны в Докшу на рыбалку. Из-за снежного покрова рыбаки не заметили промоину и «Амфибия» провалилась под лед. Мужчинам удалось вовремя выпрыгнуть из автомобиля.

Они обратились в «112». Прибывшие на место спасатели на снегоходе с волокушами транспортировали пострадавших до Гольян.

В службе напоминают, наиболее опасными на водоемах являются устья рек, места у береговой линии, зарослей камыша, места скопления снега и там, где бьют ручьи. Кроме того, играет свою роль и потепление - на реках Удмуртии образовалось много промоин.

Напомним, ранее на берегу Камы произошел несчастный случай. Один из рыбаков умер во время ночлега в палатке.