Отдых рыбаков на Каме в Удмуртии закончился смертью для одного из них

Мужчины провели ночь в палатке.

Каракулино. Удмуртия. Выезд на Каму в Каракулинский район Удмуртии закончился для троих рыбаков трагедией. Один из мужчин умер ночью в палатке. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии в Instagram.

Тревожное сообщение поступило в поисково-спасательный отдел Каракулино 29 января в 12:00. Трое мужчин отдыхали на левом берегу Камы у залива «Подкова», после чего заночевали в палатке. На утро один из рыбаков обнаружил своего соседа без признаков жизни.

Спасатели доставили мужчину 1966 года рождения на аэролодке до правого берега Камы и передали его полиции. Причины смерти выясняются.

Ночь с 28 на 29 января в Удмуртии стала самой холодной. В некоторых районах температура опускалась до -32 градусов.