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Отдых рыбаков на Каме в Удмуртии закончился смертью для одного из них

11:25, 30 января, 2020
Юрий Абашев
Отдых рыбаков на Каме в Удмуртии закончился смертью для одного из них
11:25, 30 января, 2020
Юрий Абашев
368
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#зима\n#рыбалка\n#гибель людей
Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
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Мужчины провели ночь в палатке.

Каракулино. Удмуртия. Выезд на Каму в Каракулинский район Удмуртии закончился для троих рыбаков трагедией. Один из мужчин умер ночью в палатке. Об этом сообщает поисково-спасательная служба Удмуртии в Instagram.

Тревожное сообщение поступило в поисково-спасательный отдел Каракулино 29 января в 12:00. Трое мужчин отдыхали на левом берегу Камы у залива «Подкова», после чего заночевали в палатке. На утро один из рыбаков обнаружил своего соседа без признаков жизни.

Спасатели доставили мужчину 1966 года рождения на аэролодке до правого берега Камы и передали его полиции. Причины смерти выясняются.

Ночь с 28 на 29 января в Удмуртии стала самой холодной. В некоторых районах температура опускалась до -32 градусов.

11:25, 30 января, 2020
Юрий Абашев
368
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#зима\n#рыбалка\n#гибель людей

 

 

 


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