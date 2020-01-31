В Ижевске на улице Новоажимова автобус врезался в столб

Подробности происшествия уточняются.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске автобус врезался в столб. Как сообщили очевидцы в группе «ИГГС» на сайте «ВКонтакте», авария произошла на улице Новоажимова днём в пятницу, 31 января.

Напомним, летом 2019 года автобус въехал в металлическую опору на улице Новоажимова в Ижевске.



31 января автобус двигался в сторону центра города, ДТП произошло перед въездом на путепровод. Один из пассажиров заснял видео после выхода из автобуса. Судя по комментариям, водитель не пострадал.

Данных о пострадавших пассажирах также не поступило. Как сообщили «Сусанину» в 1-м отделе УГИБДД МВД России по Удмуртии, подробности происшествия уточняются.