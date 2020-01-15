Всего за первые дни 2020 года в республике произошло 263 дорожных аварии.

Ижевск. Удмуртия. Пять человек погибли и 59 получили травмы в ДТП в новогодние каникулы в Удмуртии. Об этом журналистам рассказал начальник УГИБДД МВД по Удмурткой Республике Руслан Набиев.

По его словам, в числе погибших – двое детей. Одному из них было 2 года, другому – 10 лет.

Всего за первые дни 2020 года в республике произошло 263 ДТП, в том числе 31 аварии с пострадавшими. В 12 случаях водители были в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудниками Госавтоинспекции за праздники выявлено чуть более 170 водителей, которые управляли (автомобилем) с признаками опьянения либо отказались от прохождения освидетельствования», – отметил Набиев.

В 2019 году в республике произошло 2 088 ДТП с пострадавшими, в которых 2 688 получили травмы и 182 погибли – это на 25 человек больше, чем в 2018 году.

«Удмуртская Республика, как и остальные регионы, реализует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Я считаю, что и с нашей стороны есть упущения, что мы все-таки не все мероприятия инженерные включили в проект 2019 года. Некоторые проезжие части улучшились, например, дорога Ижевск – Ува, но с нашей стороны недостаточно было должного внимания мероприятиям по инженерной безопасности, вследствие чего появляются новые очаги аварийности», – рассказал Набиев.

Чаще всего происходят столкновения авто (828 аварий) и наезды на пешеходов (660 случаев). Гибель пешеходов в подобных ДТП происходит чаще всего в темное время суток на загородных трассах, когда люди идут по проезжей части из одного населенного пункта в другой, в городе же наезды чаще всего происходят на переходах.

В 626 ДТП были выявлены недостатки улично-дорожной сети. Основными в дорожной полиции назвали несвоевременную зимнюю уборку, неровности на проезжей части, отсутствие ограждений, разделения полос и краевого ограждения.

Напомним, в Удмуртии в 2019 году на 30% выросло число ДТП, произошедших по вине молодых водителей. Кроме того, в Ижевске увеличилось число пострадавших в дорожных авариях детей.