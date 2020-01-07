Каждое четвертое ДТП в Ижевске произошло в 2019 году из-за плохих дорог

Всего за 11 месяцев зарегистрирована почти тысяча происшествий с пострадавшими.

Ижевск. Удмуртия. Неудовлетворительное состояние дорог стало сопутствующей причиной почти 300 ДТП с участием транспортных средств в столице Удмуртии. Такие данные по итогам января-ноября 2019 года обнародовали в Управлении МВД по Ижевску.

Всего за 11 месяцев в городе произошло 954 аварии с пострадавшими, из которых 17 погибли, а 1177 получили травмы. Для сравнения, за такой же период 2018 года ДТП с пострадавшими зарегистрировали 882.

В полиции Ижевска отметили, что сопутствующей причиной 283 аварий с пострадавшими в 2019 году были неудовлетворительные дорожные условия. Кстати, это на треть больше, чем за январь-ноябрь прошлого года. Погибло 7 участников дорожного движения и 370 пострадали.

За нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог в Ижевске к ответственности привлечено 10 должностных и 57 юридических лиц. Водителей и пешеходов просят сообщать о недостатках улично-дорожной сети в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 415-700 и 415-701, либо через официальный сайт ГИБДД МВД России. Автомобилистам рекомендуют при движении учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия, в случае опасности ДТП - снижать скорость.