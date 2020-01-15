В Удмуртии на треть выросло число ДТП, произошедших по вине молодых водителей

В прошлом году произошло 136 аварий с участием неопытных автолюбителей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2019 году на 30% выросло число ДТП, произошедших по вине молодых водителей. Об этом журналистам рассказал начальник УГИБДД МВД по Удмуртской Республике Руслан Набиев.

За 2019 год в регионе произошло 136 дорожных аварий, виновниками в которых оказались неопытные автолюбители. Это почти на треть больше показателя 2018 года. В этих ДТП 13 человек погибли и 156 получили травмы.

В связи с этим Руслан Набиев назвал своевременными изменения, которые вносятся в правила проведения экзаменов на получение водительских прав с октября 2020 года. В частности, будет упразднен второй этап экзамена — «автодром», элементы, которые отрабатывались на нем, будут включены в задания этапа «город». Также упразднят маршруты, по которым проходят экзамены, будут прописаны только улицы, на которых можно принимать экзамен. Эта мера призвана предотвратить «заучивание» маршрутов. Вводится и процедура аннулирования результатов экзамена, если в процессе подготовки документов к выдаче водительского удостоверения будут выявлены какие-либо нарушения со стороны кандидата в водители. Все это позволит повысить качество подготовки молодых автолюбителей.