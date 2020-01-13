Жителя Удмуртии обвинили в убийстве сына, который пытался вывести отца из запоя

При этом в процессе «лечения» сыновья распивали алкоголь на глазах отца.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Завьяловского района Удмуртии обвинили в убийстве сына. Об этом сообщила в понедельник, 13 января, пресс-служба СУ СК России по республике.

По данным следствия, 51-летний мужчина занимался совместно с двумя сыновьями строительством деревянных жилых домов с последующей их продажей. 10 января 2020 года сыновья доставили отца в один из таких домов, приготовленных к продаже в деревне Новые Марасаны. Дети намеревались вывести отца там из состояния запоя, поскольку накануне мужчина на протяжении недели употреблял спиртные напитки.

В течение дня братья выпивали в доме с друзьями, но обвиняемому пить запретили. На этой почве у мужчины сформировалась к сыновьям личная неприязнь. Утром, когда в доме все спали, мужчина взял нож и ударил спящего 28-летнего сына в спину. Тот скончался на месте.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что за совершённое преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.