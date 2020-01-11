Количество убийств за год в Удмуртии снизилось

Но выросло количество изнасилований.

Ижевск. Удмуртия. Следственное управление СК России по Удмуртии опубликовало оперативные сведения о состоянии преступности за 2019 год.

На территории Удмуртии зарегистрировали 79 убийств против 82, совершённых за аналогичный период 2018 года (снижение на 3,7 %). Из них раскрыли 97,5 %.

За 2019 год было совершено 38 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших. Все они были раскрыты. В предыдущем году было зарегистрировано также 38 подобных фактов.

56 изнасилований совершено в 2019 году против 37 в 2018-м. Увеличение — на 51,4 %. Раскрываемость составила 97,7 %.