  • $ 63.83 ↑
  • € 70.47 ↓

Верховный суд Удмуртии отменил штраф жительнице Ижевска за оскорбление чувств верующих

17:07, 02 августа, 2019
Анна Торхова
Верховный суд Удмуртии отменил штраф жительнице Ижевска за оскорбление чувств верующих
17:07, 02 августа, 2019
Анна Торхова
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вера\n#соцсети\n#Верховный суд Удмуртии\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
139
0

Девушка оставила комментарий в соцсети Вконтакте.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики отменил постановление Индустриального суда о штрафе жительнице Ижевска за оскорбление чувств верующих. Об этом пишет «Интерфакс».

4 января 2018 года девушка в одном из сообществ в соцсети Вконтакте написала комментарий под вопросом: «Верующие, вы читали Библию? Знаете ее наизусть?». Комментарий правоохранители обнаружили через год и посчитали его экстремистским.

По этому факту было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Индустриальный суд оштрафовал ижевчанку на 10 тыс. рублей.

Девушка подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение и прекратить производство по делу. Верховный суд республики установил, что правонарушение не является длящимся и признал его совершенным 4 января. При этом статья 20.3.1. КоАП России была введена Федеральным законом от 27 декабря 2018 года, вступившим в силу через 10 дней после его опубликования.

Как говорится в судебном решении, жительница Ижевска привлечена к ответственности по закону, который еще не действовал в момент совершения преступления.

17:07, 02 августа, 2019
Анна Торхова
139
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вера\n#соцсети\n#Верховный суд Удмуртии\n#суд

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

16:30, 26 июля, 2019
4252

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

3596
11:00, 27 июля, 2019

Экскурсионный автобус загорелся в Ижевске

3589
18:44, 26 июля, 2019

Вылетевший на пути автомобиль приостановил движение трамваев в Ижевске

2911
17:25, 27 июля, 2019

В Удмуртии нашли тело утонувшей во время сплава женщины

2836
15:10, 26 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

14:35, 26 июля, 2019
1382

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1267
15:52, 27 июля, 2019

Мать посаженного на цепь мальчика в Краснодарском крае рассказала о встрече с сыном

1055
19:10, 26 июля, 2019

Минимальные баллы ЕГЭ установил Рособрнадзор на 2020 год

934
13:05, 26 июля, 2019

Умер российский историк и журналист Владимир Кара-Мурза

933
14:44, 28 июля, 2019

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

17:56, 27 июля, 2019
2066

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

1819
11:45, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1388
15:00, 26 июля, 2019

В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

1076
17:35, 26 июля, 2019

Израиль испытал комплекс, способный сбивать ракеты в космосе

935
16:54, 28 июля, 2019