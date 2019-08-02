Верховный суд Удмуртии отменил штраф жительнице Ижевска за оскорбление чувств верующих

Девушка оставила комментарий в соцсети Вконтакте.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртской Республики отменил постановление Индустриального суда о штрафе жительнице Ижевска за оскорбление чувств верующих. Об этом пишет «Интерфакс».

4 января 2018 года девушка в одном из сообществ в соцсети Вконтакте написала комментарий под вопросом: «Верующие, вы читали Библию? Знаете ее наизусть?». Комментарий правоохранители обнаружили через год и посчитали его экстремистским.

По этому факту было возбуждено административное дело по статье 20.3.1 КоАП России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Индустриальный суд оштрафовал ижевчанку на 10 тыс. рублей.

Девушка подала апелляционную жалобу, в которой просила отменить решение и прекратить производство по делу. Верховный суд республики установил, что правонарушение не является длящимся и признал его совершенным 4 января. При этом статья 20.3.1. КоАП России была введена Федеральным законом от 27 декабря 2018 года, вступившим в силу через 10 дней после его опубликования.

Как говорится в судебном решении, жительница Ижевска привлечена к ответственности по закону, который еще не действовал в момент совершения преступления.