Минздрав Удмуртии дал пояснения по ситуации с несвоевременно оказанной медпомощью ребёнку

09:12, 15 августа, 2025
Михей Кузнецов
журналист
1260
#Минздрав Удмуртии\n#соцсети
Источник фото: ИА «Сусанин»
Ранее появилась информация, что врачи из Ижевска якобы пять часов ехали к ребёнку с повышенной температурой. 

Ижевск. Удмуртия. Минздрав Удмуртии прокомментировал инцидент с якобы несвоевременно оказанной помощью ребёнку. Об этом министерство написало «Сусанину» в соцсетях. 

Напомним, ранее в ТГ-канале «Mash Iptash» появилась информация о том, что врачи скорой в Ижевске пять часов ехали к мальчику из Казани, у которого температура поднялась до 39,7 градусов. По словам очевидцев, врачи быстро осмотрели мальчика, после чего ушли фотографироваться у бассейна. 

По данному факту следователи СК начали проверку

В свою очередь, Минздрав Удмуртии указал, что информация о несвоевременно оказанной помощи частично недостоверна.

«Вызов поступил в 10:15, в 13:15 бригада была на месте. Повод к вызову «повышение температуры тела» не является экстренным, по закону он может быть обслужен в течение нескольких часов, в порядке очереди. На момент осмотра Т 37,5, представителю ребёнка даны пояснения и рекомендации, предварительный диагноз, от предложенной госпитализации отказались. Угрозы жизни ребенка не было, состояние на момент осмотра удовлетворительное», — пояснили в Минздраве. 

 

