Сарапул. Удмуртия. Уровень безработицы в Сарапуле составляет 0,19%. Это исторический минимум, рассказал глава города Виктор Шестаков в ходе прямого эфира в соцсетях.

«При этом открыто более 1,5 тыс. вакансий. Спектр достаточно высокий. Средняя зарплата на крупных предприятиях города уже перешагнула планку в 80 тыс. рублей. Наиболее востребованы инженеры, токари, наладчики, швеи, водители», — рассказал градоначальник.

Остаётся востребованной и социальная сфера — Сарапулу нужны педагоги и врачи. Есть вакансии и в администрации города.

«Если вы чувствуете в себе желание менять город к лучшему, то присылайте ваше резюме. Тем более, если анализировать наши соцсети, огромное количество экспертов и специалистов, знающих, как управлять городом или его отдельными направлениями, в Сарапуле есть. Присоединяйтесь к команде, будем вместе реализовывать программы по развитию города», — призвал Виктор Шестаков.