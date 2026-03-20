Глава Сарапула пригласил «экспертов из соцсетей» поработать в администрации города

11:46, 20 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
64
0
#Сарапул\n#соцсети\n#Администрация города Сарапула
Источник фото: ИА «Сусанин»
64
0

Всего в городе более полутора тысяч вакансий при историческом минимуме безработицы.

Сарапул. Удмуртия. Уровень безработицы в Сарапуле составляет 0,19%. Это исторический минимум, рассказал глава города Виктор Шестаков в ходе прямого эфира в соцсетях.

«При этом открыто более 1,5 тыс. вакансий. Спектр достаточно высокий. Средняя зарплата на крупных предприятиях города уже перешагнула планку в 80 тыс. рублей. Наиболее востребованы инженеры, токари, наладчики, швеи, водители», — рассказал градоначальник.

Остаётся востребованной и социальная сфера — Сарапулу нужны педагоги и врачи. Есть вакансии и в администрации города.

«Если вы чувствуете в себе желание менять город к лучшему, то присылайте ваше резюме. Тем более, если анализировать наши соцсети, огромное количество экспертов и специалистов, знающих, как управлять городом или его отдельными направлениями, в Сарапуле есть. Присоединяйтесь к команде, будем вместе реализовывать программы по развитию города», — призвал Виктор Шестаков.

64
0
