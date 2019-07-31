  • $ 63.38 ↓
  • € 70.6 ↓

Ещё одну фирму из Сарапула наказали за денежные подношения крупному местному предприятию

15:06, 31 июля, 2019
Ксения Чернова
Ещё одну фирму из Сарапула наказали за денежные подношения крупному местному предприятию
15:06, 31 июля, 2019
Ксения Чернова
156
0
#промышленность\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#штраф
Фото: Pixabay
156
0

Коммерческую структуру оштрафовали на полмиллиона рублей.

Сарапул. Удмуртия. Ещё одну фирму из Сарапула наказали за незаконное вознаграждение, которое директор компании передавал должностному лицу крупного местного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Директор НПП «Александр» в 2016-2018 годах подкупал представителя предприятия, чтобы тот оказывал фирме общее покровительство и продвигал её интересы. Общая сумма переданных денежных средств составила более 1,5 млн. рублей.

В апреле 2019 года суд наказал должностное лицо предприятия, обязав выплатить 600 тыс. рублей штрафа и конфисковав имущество на 800 тыс. рублей. После этого возбудили дело об административном правонарушении и против компании, которая покупала покровительство. Коммерческую структуру оштрафовали на полмиллиона рублей.

Напомним, ранее за подобные нарушения в Сарапуле уже оштрафовали две компании.

15:06, 31 июля, 2019
Ксения Чернова
156
0
#промышленность\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Серьезное похолодание придет в Удмуртию в воскресенье

16:59, 24 июля, 2019
6623

В Ижевск вновь прилетят «Русские витязи»

3746
14:31, 25 июля, 2019

Один человек погиб и три пострадали в аварии на трассе «Ижевск-Воткинск»

3495
13:45, 24 июля, 2019

Двое братьев до смерти избили бывших сотрудников милиции в Удмуртии

3472
16:30, 26 июля, 2019

Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

3087
11:00, 27 июля, 2019

Правительство России разрешит вырубку леса на Байкале

12:40, 24 июля, 2019
1881

Спасавшего детей в лагере «Холдоми» мальчика представят к госнаграде

1222
10:25, 25 июля, 2019

Похитившая 41 млн рублей кассирша из Москвы сбежала за границу

1172
14:35, 26 июля, 2019

Каменные саркофаги домонгольского времени нашли в Великом Новгороде

1086
18:05, 25 июля, 2019

Подросток утонул на экскурсии в Свердловской области

1044
15:52, 27 июля, 2019

Откровенно раздетые девушки: украинки ответили флешмобом на оскорбления чиновника

11:45, 27 июля, 2019
1579

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла во время свадебного путешествия

1564
17:56, 27 июля, 2019

Награду за рождение мальчика объявили в польском посёлке

1177
15:00, 26 июля, 2019

Служба безопасности Украины задержала российский танкер в порту Измаил

1010
16:28, 25 июля, 2019

В Абхазии планируют открыть международный аэропорт

858
17:35, 26 июля, 2019