Ещё одну фирму из Сарапула наказали за денежные подношения крупному местному предприятию

Коммерческую структуру оштрафовали на полмиллиона рублей.

Сарапул. Удмуртия. Ещё одну фирму из Сарапула наказали за незаконное вознаграждение, которое директор компании передавал должностному лицу крупного местного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Директор НПП «Александр» в 2016-2018 годах подкупал представителя предприятия, чтобы тот оказывал фирме общее покровительство и продвигал её интересы. Общая сумма переданных денежных средств составила более 1,5 млн. рублей.

В апреле 2019 года суд наказал должностное лицо предприятия, обязав выплатить 600 тыс. рублей штрафа и конфисковав имущество на 800 тыс. рублей. После этого возбудили дело об административном правонарушении и против компании, которая покупала покровительство. Коммерческую структуру оштрафовали на полмиллиона рублей.

Напомним, ранее за подобные нарушения в Сарапуле уже оштрафовали две компании.