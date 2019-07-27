После столкновения один из автомобилей загорелся.

Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле. По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла около 03:20 субботы, 27 июля.

На 1-м км Старого ижевского тракта столкнулись «Шевроле Авео» и «Рено Сандеро». В результате французский автомобиль загорелся.

В ДТП 29-летний водитель «Рено» и его 28-летний пассажир погибли, 29-летний водитель «Шевроле» получил травмы.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», - отметили в Госавтоинспекции.