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Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле

11:00, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле
11:00, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
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#авто\n#ДТП\n#Сарапул\n#транспорт\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: Управление ГИБДД МВД по Удмуртии
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После столкновения один из автомобилей загорелся.

Сарапул. Удмуртия. Два человека погибли и один пострадал в ДТП в Сарапуле. По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла около 03:20 субботы, 27 июля.

На 1-м км Старого ижевского тракта столкнулись «Шевроле Авео» и «Рено Сандеро». В результате французский автомобиль загорелся.

В ДТП 29-летний водитель «Рено» и его 28-летний пассажир погибли, 29-летний водитель «Шевроле» получил травмы.

«Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка», - отметили в Госавтоинспекции.

11:00, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
99
0
#авто\n#ДТП\n#Сарапул\n#транспорт\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар

 

 

 


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