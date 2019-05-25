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Трос заземления повредил фюзеляж самолета «Аэрофлота» при посадке в Ижевске

10:00, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
10:00, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
349
0
#Ижевск\n#Аэрофлот\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#самолет
Фото: arzik2
349
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Следственный комитет начал проверку по данному факту.

Ижевск. Удмуртия. Размотавшийся трос заземления повредил фюзеляж самолета SSJ100 компании «Аэрофлот», который выполнял рейс Москва – Ижевск. Как сообщает пресс-служба московского управления на транспорте Следственного комитета России, по данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, в пятницу, 24 мая, при подготовке воздушного судна к вылету работники наземных служб не отцeпили трос заземления, который предназначен для удаления статического электричества, накапливающегося во время полета.

«При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна», – говорится в сообщении СК.

К счастью, посадка пошла в штатном режиме, и пассажиры не пострадали.

Напомним, что 5 мая в аэропорту «Шереметьево» загорелся SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот». На борту было 78 человек, 41 из них погиб. 

10:00, 25 мая, 2019
Диана Ворончихина
349
0
#Ижевск\n#Аэрофлот\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#самолет
МирТесен

 

 

 


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