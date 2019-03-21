Водитель сбежал от грабителей, которые напали на него с ножом на трассе в Удмуртии

У жителя Пермского края украли более 40 тыс. рублей.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Трое ранее судимых жителей Ижевска с ножом напали на человека на трассе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Водитель из Пермского края ехал ночью по автодороге Якшур-Бодья – Игра и заметил на обочине машину с включенной «аварийкой». У открытого капота стояла девушка. Мужчина остановился и предложил свою помощь. Автолюбительница согласилась и попросила потерпевшего сесть за руль и попробовать завести машину. Однако в салоне автомобиля были неизвестные мужчины в медицинских масках, которые приставили к его шее нож. Они начали угрожать и похитили у потерпевшего все наличные деньги – 3,5 тыс. рублей. Затем преступники избили мужчину и стали требовать еще денег. Злоумышленники отвезли его до ближайшего банкомата в Якшур-Бодье, где потерпевший снял с карты 40 тыс. рублей и передал грабителям.

После этого все вместе они поехали в Ижевск. В городе подозреваемые потребовали еще раз снять деньги, но потерпевшему удалось скрыться.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступников удалось задержать.

«По факту разбойного нападения, совершенного группой лиц по предварительному сговору, возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет.