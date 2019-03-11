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Пьяный житель Ижевска попытался отнять у пенсионера куртку, а затем стал прыгать на машине

15:10, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
15:10, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#пьяные\n#МВД Удмуртии\n#грабеж
Фото: susanin.news
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Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по подозрению в покушении на грабёж задержали 30-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Сообщается, что в УМВД по Ижевску поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов, расположенных на улице 10 лет Октября, о том, что на припаркованном автомобиле прыгает мужчина.

Ближайший наряд Росгвардии его задержал и доставил в отдел полиции. Нарушителем спокойствия оказался ижевчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем сотрудники угрозыска выяснили, что несколькими часами ранее задержанный в лесополосе на улице 10 лет Октября с применением насилия не опасного для жизни и здоровья требовал у пенсионера отдать ему куртку.

Однако 67-летний ижевчанин оказал сопротивление, и злоумышленник скрылся, выронив на месте происшествия мобильный телефон. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.

В отделе по Индустриальному району СУ УМВД России по Ижевску возбудили уголовное дело по факту покушения на грабёж. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

15:10, 11 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
31
0
#Ижевск\n#пенсионеры\n#Удмуртия\n#пьяные\n#МВД Удмуртии\n#грабеж

 

 

 


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