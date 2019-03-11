Пьяный житель Ижевска попытался отнять у пенсионера куртку, а затем стал прыгать на машине

Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 7 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по подозрению в покушении на грабёж задержали 30-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Сообщается, что в УМВД по Ижевску поступило сообщение от сотрудников одного из магазинов, расположенных на улице 10 лет Октября, о том, что на припаркованном автомобиле прыгает мужчина.

Ближайший наряд Росгвардии его задержал и доставил в отдел полиции. Нарушителем спокойствия оказался ижевчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем сотрудники угрозыска выяснили, что несколькими часами ранее задержанный в лесополосе на улице 10 лет Октября с применением насилия не опасного для жизни и здоровья требовал у пенсионера отдать ему куртку.

Однако 67-летний ижевчанин оказал сопротивление, и злоумышленник скрылся, выронив на месте происшествия мобильный телефон. Потерпевший незамедлительно обратился в полицию.

В отделе по Индустриальному району СУ УМВД России по Ижевску возбудили уголовное дело по факту покушения на грабёж. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.