Ижевск. Удмуртия. Трое молодых людей похитили у дамы 8 марта золото и крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером праздничного дня 47-летняя потерпевшая познакомилась на улице Буммашевской с группой молодых людей и вместе с ними пошла в кафе. На улице между ними произошёл конфликт, в ходе которого молодые люди нанесли женщине побои, в результате чего она потеряла сознание. В последующем выяснилось, что у потерпевшей пропало четыре золотых кольца, мобильный телефон и банковская карта, с которой похищено 740 000 рублей.

Уголовное дело завели по статье «Грабёж, совершённый группой лиц с применением насилия». Сотрудники угрозыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимых жителей Ижевска 2003 и 2005 годов рождения.

Установлено, что с похищенной у потерпевшей карты они сняли через банкомат 500 000 рублей, в последующем расплачивались ею в развлекательных и торговых заведениях. Подозреваемых поместили в СИЗО.