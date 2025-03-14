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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Зрелая дама пошла в кафе 8 марта с 20-летними и осталась без украшений и денег в Ижевске

17:25, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Зрелая дама пошла в кафе 8 марта с 20-летними и осталась без украшений и денег в Ижевске
17:25, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
274
0
#Ижевск\n#Буммаш\n#грабеж
Источник фото: "Абсент", Эдгар Дега
274
0

Двух подозреваемых уже задержали и отправили в СИЗО.

Ижевск. Удмуртия. Трое молодых людей похитили у дамы 8 марта золото и крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером праздничного дня 47-летняя потерпевшая познакомилась на улице Буммашевской с группой молодых людей и вместе с ними пошла в кафе. На улице между ними произошёл конфликт, в ходе которого молодые люди нанесли женщине побои, в результате чего она потеряла сознание. В последующем выяснилось, что у потерпевшей пропало четыре золотых кольца, мобильный телефон и банковская карта, с которой похищено 740 000 рублей.

Уголовное дело завели по статье «Грабёж, совершённый группой лиц с применением насилия». Сотрудники угрозыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимых жителей Ижевска 2003 и 2005 годов рождения.

Установлено, что с похищенной у потерпевшей карты они сняли через банкомат 500 000 рублей, в последующем расплачивались ею в развлекательных и торговых заведениях. Подозреваемых поместили в СИЗО.

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17:25, 14 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
274
0
#Ижевск\n#Буммаш\n#грабеж