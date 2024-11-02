Жителя Ижевска заподозрили в краже 16 плиток шоколада 

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в хищении кофе и шоколада из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники продуктового магазина сообщили в отдел полиции по Ленинскому району о грабеже. Они рассказали, что неизвестный взял с витрины четыре банки кофе и скрылся, несмотря на попытки продавца остановить его.

По изъятой видеозаписи с камер наблюдения правоохранительные органы установили и задержали 27-летнего ранее судимого подозреваемого. В дальнейшем выяснилось, что в этот же день молодой человек похитил 16 плиток шоколада из другого магазина в Ленинском районе.

В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.