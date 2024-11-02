Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Северному - 95 Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

Жителя Ижевска заподозрили в краже 16 плиток шоколада 

13:00, 02 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жителя Ижевска заподозрили в краже 16 плиток шоколада 
13:00, 02 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
46
0
#Ижевск\n#полиция\n#кража\n#грабеж\n#продукты питания
Источник фото: arzik2
46
0

Кроме того, он подозревается в хищении четырёх банок кофе.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска заподозрили в хищении кофе и шоколада из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники продуктового магазина сообщили в отдел полиции по Ленинскому району о грабеже. Они рассказали, что неизвестный взял с витрины четыре банки кофе и скрылся, несмотря на попытки продавца остановить его.

По изъятой видеозаписи с камер наблюдения правоохранительные органы установили и задержали 27-летнего ранее судимого подозреваемого. В дальнейшем выяснилось, что в этот же день молодой человек похитил 16 плиток шоколада из другого магазина в Ленинском районе.

В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

13:00, 02 ноября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
46
0
#Ижевск\n#полиция\n#кража\n#грабеж\n#продукты питания